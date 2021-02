Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, dënoi gjuhën e urrejtjes dhe termat diskriminues të përdorur nga politikanët. Duke folur shqip, për herë të parë që pas luftës së Kosovës, iu drejtua kolegëve në Kuvend.

Edhe pse u ndërpre disa herë nga kryetari Ivica Daçiç, Kamberi kritikoi vendimin e Gjykatës së Lartë të Beogradit që refuzoi ta shpallë fajtor ministrin Aleksandër Vulin, për përdorimin e termit ofendues, “šiptari”.

.@shaipk vigorously confronting a majority of racists, fascists and albanophobic politicians in the Serbian parliament… in Albanian language, for the first time after the war. Historic! pic.twitter.com/19nsFXtHmw

— If you tolerate this, your children will be next. (@illyrianalien) February 9, 2021