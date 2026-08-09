Lionel Messi i dha lamtumirën e fundit babait të tij, Jorge, të dielën (9 gusht) në Rosario të Argjentinës, në një rreth të ngushtë familjar, pranë qytetit të tij të lindjes.
Jorge Messi ndërroi jetë një ditë më parë në moshën 68-vjeçare.
Ai ishte mbështetja emocionale dhe futbollistike e të birit, si dhe agjenti i yllit botëror që nga vitet e para të karrierës së tij.
Fituesi i tetëfishtë i Topit të Artë kishte mbërritur në Rosario të shtunën në mbrëmje me avion privat nga Miami, së bashku me gruan e tij, Antonella Roccuzzo, dhe fëmijët e tyre.
Ata u nisën menjëherë për në qytetin e afërt të Peresit, ku ishte planifikuar një ceremoni private në një varrezë, hyrja në të cilën ishte rreptësisht e kufizuar.
Rreth mesditës së së dielës, Agjencia France-Presse raportoi se disa automjete filluan të largoheshin nga varrezat, duke treguar fundin e ceremonisë, ashtu si edhe largimi i burrave të sigurisë private që kishin qenë atje që nga dita e kaluar.l
Disa media argjentinase konfirmuan gjithashtu se ceremonia kishte përfunduar.
Që në mëngjes herët, kangjellat e varrezave El Prado, të cilat ishin pothuajse të shkreta përveç gazetarëve dhe disa oficerëve të policisë, ishin zbukuruar me një fanellë me numrin 10 mbi të, mesazhe të shkruara në fletë letre, të tilla si “Kurajo Leo, të duam” dhe “Kurajo, familja Messi!”, si dhe një kurorë me lule, siç zbuloi AFP.
Që nga e shtuna, shokët e ekipit të Messit në Argjentinë kishin shprehur dëshirën e tyre për të qenë pranë kapitenit të tyre, por nuk ishte e qartë nëse do të merrnin pjesë në funeral apo do të takoheshin me familjen veçmas.
“Do të jetë patjetër mirë që të jemi atje”, tha mesfushori i Boca Juniors dhe ish-lojtari i Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, pas ndeshjes së Boca kundër Velez të shtunën në mbrëmje.
“Duhet të flas me disa nga shokët e mi të ekipit për të parë nëse mund të shkojmë tani apo nesër gjatë ditës”, shtoi ai.
El ídolo de todos despide al suyo: ¡fuerza, Leo!
Movimientos en el cementerio El Prado, donde la familia Messi despide a Jorge, quien falleció ayer a los 68 años.
Con Pablo Olivarez en LN+ pic.twitter.com/Sb9qz4dIGa
— La Nación Más (@lanacionmas) August 9, 2026
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