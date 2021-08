Një video e presidentit të SHBA, Joe Biden është bërë virale ku Joe Biden shihet duke “fjetur” gjatë një takimi me kryeministrin e Izraelit, Naftali Bennett.

Në videon e mëposhtme Biden shihet i ulur me sy mbyllur dhe kokën e ulur, ndërsa Bennet është duke folur për marrëdhënet e Izraelit me SHBA.

Disa e aulmojnë presidentin se po flinte, teksa të tjerë e mbrojnë duke thënë se ai po dëgjonte me vëmendje dhe kishte mbyllur sytë për t’u përqëndruar.

Wake up, Joe. You have a resignation letter to sign! pic.twitter.com/Yf0ME0FpOv

— Lauren Boebert (@laurenboebert) August 28, 2021