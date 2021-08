Qindra njerëz mbushën rrugët e Berlinit këtë të diel për të protestuar kundër kufizimeve të vendosura për të luftuar koronavirusin.

Përplasjet me policinë nuk munguan, teksa protestuesit tentuan të thyejnë kordonin e policisë.

Për pasojë, u përdor gazi lotsjellës për shpërndarjen e tyre dhe disa përfunduan në pranga.

Disa protestues mbanin pankarta me parulla si “Liri” ose “Jo diktaturës së koronavirusit” dhe shumë pak prej tyre mbanin maska.

Demonstrata u organizua nga lëvizja “Querdenker”, që është zëri kryesor kritik kundër kufizimeve shëndetësore të vendosura në Gjermani.

