Një debat i ashpër ka ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother Vip Albania 3, në Top Channel. Duket se krisja e miqësisë mes Romeos dhe Liamit është thelluar pas akuzave të forta që këta dy të fundit i drejtuan njëri-tjetrit gjatë ditës së sotme.

Shkak për prishjen e raporteve mes Romeos dhe Liamit, u bë sherri që Liami pati me Heidin javën e kaluar.

Pjesë nga debati:

Liami: Mos më vendos mua epitete

Romeo: O manjak, o përndjekës, vëllazëria e përndjekësve

Liami: Turp të kesh, e di ti çfrë do thotë manjak?

Romeo: Ja e kam para syve

Liami: Nëse kam thënë diçka është gjë tjetër, ti e tregove me gjeste. Ti je pervers seksualisht, duke i larë gocat me 8S2, kushedi çfarë ka bërë jashtë.

Romeo: Po çfarë u ke treguar shqiptarëve? Ishe mirë, e kishte mirë imazhin, ishe ai Liami i 2004-ën. Erdhe këtu, u bëre manjak për pesë ditë. Je burrë i ulët, 44 vjeç burrë i ulët

Liami: Ti je perversi më i madh që ekziston