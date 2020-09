Presidenti amerikan, Donald Trump pas nënshkrimit të marrëveshjeve me Kosovën dhe Serbinë ka telefonuar kryeministrin e Izraelt, Benjamin Netanyahu kur përballë tij ishte kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti.

Kreu i qeverisë së Kosovës bisedon përmes telefonit me homologun e tij nga Izraeli, i cili ia konfirmon njohjen nga shteti i tij.

Pas marrëveshjes, Izraeli njohu Kosovën si shtet të pavarur. I gjithë ky zhvillim historik ka ndodhur në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.

“Ti e di që këta kanë luftuar prej vitesh dhe luftuan fort, jam me kryeministrin e Kosovës, i cili është një super djalë. Sapo firmosëm marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ndoshta do të flasësh me të. Po i bën njerëzit e Kosovës të lumtur. Kosova është vend që po bën shumë progres“, thotë Trump, gjatë komunikimit me Netanyahu.

Trump on the phone with @netanyahu after the 🇽🇰 – 🇷🇸 meeting

“…between you and the Palestinians was peanuts compared… These guys [Kosovo & Serbia] fought for years and they fight tough you know that right”

“I have PM Hoti here, he’s a great guy, we just signed a deal” pic.twitter.com/6takafigZH

— kos_data (@kos_data) September 4, 2020