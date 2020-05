Viruset përhapen në mënyrë të frikshme në çdo moment dhe ne nuk e vëmë re këtë gjë. Por, një eksperimenti i realizuar së fundmi në Japoni tregon qartë si përhapen viruset, kur vetëm një person është i infektuar.

Eksperimenti simulon atmosferën në një restorant. Ajo është realizuar nga organizata e transmetimit publik NHK në bashkëpunim me ekspertë të shëndetit.

Videoja tregon 10 persona që hyjnë në restorant, me një të veçuar si personi i “infektuar”.

Para se dikush të mund të shërbente vetveten, studiuesit aplikuan një locion fluoreshente në duart e njërit prej subjekteve.

Locion përfaqësonte grimcat e një kollë në dorën e dikujt, dhe çdo gjë që binte në kontakt me të do të shfaqej më vonë nën një dritë ultraviolet.

Subjektet u lanë të lirshëm në bufe për 30 minuta.

Në fund të eksperimentit, locion kishte shkuar kudo. Subjektet u shfaqën të tronditur kur drita zbuloi se locion tani ishte në duart e çdo pjesëmarrësi. Disa madje e kishin në gojë.

Ja çfarë thonë ekspertët

Ndërsa këto lloj eksperimentesh nuk janë të reja, John Nicholls, profesor klinik në patologji në Universitetin e Hong Kongut, tha që ata demonstrojnë se sa shpejt mund të përhapet një virus, veçanërisht kur nuk bëhet larja e duarve.

“Ajo që tregoi video, është se ai do të përhapet në sipërfaqe dhe tek njerëzit shumë me efikasitet”, ka thënë Nicholls për CNN “dhe unë mendoj se me të vërtetë nënvizon nevojën e asaj që njerëzit kanë thënë për higjienën e duarve për të ndaluar përhapjen e sëmundjes”.

Sidoqoftë, Nicholls tha që situata është “artificiale” sepse aq shumë theks i është kushtuar vetëm prekjes.

Dhe me këtë pajtohet Kentaro Iwata, një specialist i sëmundjeve infektive në Universitetin Kobe.

“Eksperimenti thjesht përshkroi mundësinë e përhapjes përmes kontaktit, dhe kjo nuk është dëshmi e asaj që ndodhi, kështu që dallimi duhet të bëhet qartë midis asaj që mund të ndodhte dhe asaj që ndodhi”, tha Iwata për CNN.

Por të dy ekspertët thanë se eksperimenti është një mënyrë e mirë për të treguar rëndësinë e larjes së duarve.

Për hir të shkencës, Nicholls tha se do të ishte edhe më efektive të shihej eksperimenti i bërë pasi personi i “infektuar” lan duart për pesë dhe pastaj dhjetë sekonda.

“Kështu që publiku i gjerë merr një koncept të mekanizmit se sa përdorimi i larjes së duarve në të vërtetë mund të zvogëlojë transmetimin e një materiali infektiv potencial”, ka theksuar Nicholls.

g.kosovari