Gjatë bashkëbisedimit të sotëm virtual me qytetarët, kryeministri Edi Rama pati një incident me bufin që e ka marrë dhuratë në Vlorë, që për të “përfaqëson” Sali Berishën.

“Ra bufi, shihni! Po ne nuk e lëmë ne të bjerë”, tha Rama këtë të Enjte.

Këtë video e pa në “Opinion” kryedemokrati Sali Berisha dhe nuk e mbajti dot të qeshurën. Sipas tij, ai është një inskenim që vjen pas “teknikave banale për të mbuluar dështimin e tij”.

“E rrëzoi vetë, e shtyu dikush nga mbrapa.. Duket haptas! Duket, duket…Ai nga fobia që fitoi nga gazetarët, gjeti një mënyrë për t’i përjashtuar, kurse kjo është një teknikë banale e njohur, me të cilën do të mbulojë gjithë dështimin e tij, të mbulojë lidhjet e tmerrshme me krimin që i janë zbuluar, abuzimet… Ai këtu ka qenë…Unë nuk harroj kurrë debatin me zonjat që e gozhduan në debat, ishte debat i vitit”, tha kryetari i PD-së.