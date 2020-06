View this post on Instagram

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили инцидент на Параде Победы. В последний момент по их требованию из парадного расчёта в резерв был выведен солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. Что замышлял молодой человек, остаётся неизвестным. Однако контрразведчики не зря остерегались его – попав в резерв, солдат разбил стекло машины ФСО. Никто из сотрудников не пострадал. На дальнейшие вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, отвечать Никита не стал. Молодой человек задержан. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.