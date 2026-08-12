Imazhe të shkatërrimit mjedisor dhe humanitar po shfaqen nga Filipinet, ku shirat e rrëmbyeshëm që zgjatën për ditë të tëra kanë shkaktuar përmbytje, rrëshqitje dheu dhe dëme masive në infrastrukturë.
Në Parañaque, në zonën metropolitane të Manilës, ekipet e pastrimit u përballën me kushte veçanërisht të vështira, pasi u është dashur të kalojnë nëpër ujëra të thella e të ndotura, të mbushura me mbeturina, për të hequr mbeturinat e grumbulluara që po bllokonin rrjedhën e ujit në lumenj dhe kanale.
Shirat e rrëmbyeshëm që kanë rënë vazhdimisht në zonë për më shumë se një javë kanë larguar sasi të mëdha mbeturinash, duke bërë që ato të grumbullohen në lumenjtë dhe kanalet e qytetit bregdetar.
Në disa zona, mbeturinat kanë mbuluar pothuajse të gjithë sipërfaqen e ujit.
Ekipet e pastrimit po punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira, duke përdorur vinça, ekskavatorë, varka dhe kova të mëdha për të hequr mbeturinat e grumbulluara.
Imazhet gjithashtu nxjerrin në pah një problem kronik të menaxhimit të mbeturinave në zonë . Një studim i vitit 2021 kishte treguar se lumi Pasing aty pranë është një burim i rëndësishëm i mbeturinave plastike që përfundojnë në det.
Gjoba më të rrepta në tryezë
Ndërsa ekipet vazhdojnë punën e tyre të gjerë për të hequr mbeturinat, autoritetet po kërkojnë të ashpërsojnë dënimet për ata që hedhin ilegalisht mbeturina.
“Kjo nuk është situata që dëshiron qeveria. Ne duam rrugë ujore të projektuara siç duhet ku uji të mund të rrjedhë lirisht”, tha një zëdhënës i presidentit.
Grumbullimi i mbeturinave në kanale dhe lumenj e përkeqëson më tej situatën gjatë periudhave të reshjeve ekstreme, pasi bllokon rrjedhën normale të ujit.
Efektet e stuhisë shtrihen përtej Manilës. Më shumë se 500,000 njerëz në 33 provinca në Filipine u prekën nga musonet, të cilat u intensifikuan nga dy ciklone tropikale.
Rreth 98,000 njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa qindra shtëpi u dëmtuan.
Në të njëjtën kohë, dhjetëra mijëra banorë u zhvendosën në strehimore emergjente.
Imazhe të pabesueshme: Tonelata me mbeturina bllokuan lumenjtë dhe kanalet në Filipine, ekipet luftojnë për t’i pastruar ato.
Ndërkohë, ka të vdekur, të zhdukur dhe të plagosur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës. Shumica e viktimave u regjistruan në provincat Benguet, Rizal dhe Batangas, në ishullin Luzon.
Rreth 20 stuhi dhe uragane çdo vit
Filipinet janë ndër vendet më të ekspozuara ndaj ngjarjeve të rënda të motit, pasi vendndodhja e tyre gjeografike shpesh i vë përballë stuhive tropikale dhe tajfuneve.
Vlerësohet se rreth 20 ngjarje të tilla e prekin vendin në vit.
Një pjesë e madhe e popullsisë jeton në zona me rrezik të lartë , ku reshjet e dendura të shiut mund të shkaktojnë përmbytje dhe rrëshqitje të tokës në shkallë të gjerë. Pasojat nuk kufizohen vetëm në dëmet materiale, por ndikojnë ndjeshëm edhe në jetën e përditshme të qytetarëve, komuniteteve lokale dhe aktivitetin ekonomik.
Në të njëjtën kohë, ndryshimi global i klimës për shkak të aktivitetit njerëzor konsiderohet se po e përkeqëson situatën. Sipas komunitetit shkencor, ndryshimi i klimës mund të amplifikojë disa ngjarje ekstreme të motit, duke i bërë ato më intensive ose më të gjata dhe duke rritur rreziqet për zonat e cenueshme.
Days of heavy rain just turned a river near Manila Bay into an actual sea of garbage. Floods swept all the rubbish straight into it. Wild to see. pic.twitter.com/zuoll0BVtZ
— Adetunji Adewolu (@AdetunjiAdewolu) August 12, 2026
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