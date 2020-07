Kontrolli gjate nates ne aksin Tiranë- Durrës-Tiranë ka ndeshkuar me heqje patente 15 drejteus mhetesh dhe jane vendosur 21 masa administrative për manovra të rrezikshme në rrugë dhe shpejtësi mbi normat e lejuara, jo më shumë se 20 km/h.

Policia nxjerr pamjet nga kontrolli dhe ben me dije se ndaluar nje 32 vjeçar, me 168 km/h e me 6 masa administrative të pa likujduara.

“Ai nuk i ndaloi punonjësit të Policisë Rrugore pas shenjës për ndalim, por kapet nga patrulla tjetër gjatë ndjekjes”- njofton policia.

NJOFTIMI

Vijojnë kontrollet parandaluese me radar nga Policia Rrugore e Tiranës, për të parandaluar ngjarjet rrugore dhe për të siguruar rrugët e përdoruesit e saj përgjatë udhëtimit.