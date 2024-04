Punët e shtëpisë vazhdojnë të jenë një problem në shtëpi dhe debatet për këtë vazhdojnë. Ditën e sotme Roza ka debatuar me Eglën, pasi e ka akuzuar se nuk ka bërë asnjë herë punë në shtëpi.

Roza: Hiq papastërtinë tënde, se nuk ke prekur një punë me dorë. Nuk ke prekur një gjë me dore o shoqe, se s’po të flet njeri. Nuk po të bëj muhabete që zihesh me të gjithë edhe nuk dole në nominim dje se pasi i pështyn të gjithë dhe fillon ju lëpihesh të gjithëve me radhë, prandaj nuk del në nominim se mundohesh ta mbash mirë me të gjithë, një teori që e ka thënë dhe Jul Deda

Egla: E kështu jam unë. Ëhë.

Roza: Se nuk po të kapem në këtë gjë. Po kapem te higjena, te pastërtia, te rrëmuja që bën. Atë rrëmujë që bën shko rregulloje

Egla: Mmmm (pasthirrma)

Roza: Se po bën si… mos të them ndonjë fjalë se jemi përpara kamerave, jepi se publiku e ka të qartë çfarë deshe me thënë. Nuk ka prekur asnjë gjë me dorë. Po rri si sulltaneshë, çfarë sulltaneshe, je shumë larg sulltaneshave.