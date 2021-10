Shqipëria fiton ndaj Hungarise ne Budapes dhe i afrohet me shume endres per ne boteror, duke koleksionuar 15 pike dhe konsoliduar vendin e dyte.

Ekipi yne e ka zhbllokuar rezultatin përballë Hungarisë në minutën e 80 falë një super goli të Brojas.

Ylli 20 vjeçar shqiptar i inkuadruar në fushë në pjesën e dytë ka zgjedhur të bëjë gjithçka vetë ashtu si edhe në ndeshjen e parë duke mposhtur sërish portierin Gulasci.

Keshtu Shqipëria ka arritur të marrë rezultatin që dëshironte përballë Hungarisë në shtëpinë e këtyre të fundit në kuadër të kualifikuesve të Botërorit, Katar 2022.

Ashtu si në “Elbasan Arena” është Armando Broja ai që futet dhe stoli dhe shënon golin e fitores.

Pjesa e parë thuajse nuk kishte asnjë rast për të dyja skuadrat, pasi luaja u zhvillua më së shumti në mesfushë.

Gjatë pjesës së parë në minutën e 30 Berat Djimsiti në një përplasje me Berishën do të dëmtohej në shpatull duke u detyruar të lërë fushën dhe në vendin e tij u inkuadrua Veseli.

Pjesa e dytë nisi menjëherë me një zëvendësim për Kombëtaren tonë ku në lojë u fut Nedim Bajrami.

Loja do të ishte ndryshe, me “kuqezinjtë” që do të sulmojnë më tepër dhë do të rrezikojnë me Uzunin dhe Gjasulën, ndërsa në krahun tjetër Hungarinë do të rrezikonte po ashtu falë një goditje standarte, por fati do të ishte me në pasi topi përplaset në shtyllë. Në minutën e 80 do të ishte momenti për Armando Broja “shoë” i cili merr një top nga thuajse mesi i fushës dhe arrin të depërtojë në zonë për ta dërguar topin në rrjetë dhe kaluar tanët në avantazh./m.j