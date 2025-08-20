Presidenti amerikan, Donald Trump ka takuar gjatë ditës së hënë liderët evropianë në kuadër të përpjekjeve për përfundimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë.
Në mesin e pjesëmarrësve ishte presidenti finlandez, i cili iu bashkua takimit me homologun ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Trump duket se u hutua për një moment kur kërkoi presidentin e Finlandës, Alexander Stubb, i cili ishte ulur përballë tij.
Ai u shpreh “president Stubb i Finlandës, ai është dikush që… ku është ai?”
Presidenti Stubb iu përgjigj qetësisht “unë jam këtu”.
Trump nuk ngurroi të vlerësonte shëndetin dhe punën e tij, duke shtuar se:
“Oh! Dukesh më mirë se kurrë që të kam parë! Ke bërë një punë të shkëlqyer!”
