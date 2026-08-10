Në Alaskë ndodhet një qytet i vogël ku distanca midis shtëpisë, shkollës, postës dhe shërbimeve bazë mund të jetë vetëm disa metra.
Në Whittier, rreth 300 njerëz e kanë përshtatur jetën e tyre të përditshme me kushtet ekstreme të zonës, me 80% deri në 90% të tyre që jetojnë në të njëjtën ndërtesë 14-katëshe.
Kullat Begich, me 196 apartamentet e saj, nuk janë thjesht një ndërtesë apartamentesh. Është qendra e jetës komunitare, pasi shumë nga shërbimet që në një qytet tjetër do të ishin të shpërndara nëpër lagje të ndryshme janë të përqendruara brenda ose përreth saj.
Ndërtesa në qendër të jetës së Whittier është Kullat Begich, një ndërtesë 14-katëshe e ndërtuar fillimisht për qëllime ushtarake dhe e lidhur me periudhën e Luftës së Ftohtë.
Megjithatë, me kalimin e viteve, roli i saj ndryshoi. Ndërtesa u transformua në thelb në një komunitet të vogël vertikal dhe sot strehon një pjesë të madhe të banorëve të qytetit.
Ajo që është e veçantë nuk janë vetëm apartamentet. Kompleksi përmban shërbime dhe hapësira që në një qytet normal do të ndodheshin në vende të ndryshme: nga dyqanet dhe zyrat postare deri te shkollat dhe infrastruktura tjetër bazë.
Pra, një korridor ose një ashensor mund të zëvendësojë atë që në çdo qytet tjetër do të ishte një rrugë e tërë.
Kur moti përcakton mënyrën e jetës
Arsyeja pse u krijua një formë kaq e pazakontë e jetës së përditshme nuk është rastësi. Whittier ndodhet në një mjedis jashtëzakonisht të izoluar dhe të vështirë, me reshje të dendura dëbore, erëra të forta dhe kushte shumë të vështira moti gjatë dimrit.
Në një vend të tillë, përqendrimi i shërbimeve thelbësore në një ndërtesë të madhe nuk është thjesht një zgjedhje e çuditshme e dizajnit urban. Është praktike.
Për një banor, kjo mund të nënkuptojë të jetë në gjendje të bëjë disa punë të përditshme pa pasur nevojë të përballet me të ftohtin, borën ose erërat e forta.
Dhe kjo e ndryshon plotësisht konceptin e lagjes. Në Whittier, njerëzve nuk u duhet të ecin disa blloqe për të takuar fqinjin e tyre. Ata mund t’i takojnë ata në ashensor, në korridor ose ndërsa shkojnë për pazar.
Qyteti që mund të mbetet i izoluar
Veçantia e Whittier nuk ndalet te Kullat Begich. Qyteti është i lidhur me pjesën tjetër të botës nëpërmjet Tunelit Memorial Anton Anderson, një tunel spektakolar i përdorur si nga makinat ashtu edhe nga trenat.
Trafiku nëpër tunel është i organizuar me një sistem dhe orare specifike, pasi nuk është një rrugë e zakonshme.
Kjo do të thotë që qasja në qytet nuk është aq e thjeshtë sa në një komunitet tipik amerikan. Mjedisi i izoluar ka ndikuar thellësisht në mënyrën se si është organizuar jeta e banorëve.
Dhe kjo është ndoshta gjëja më mbresëlënëse në lidhje me Whittier. Për një vizitor, imazhi i një qyteti ku pothuajse të gjithë jetojnë në të njëjtën ndërtesë duket absurd. Por për njerëzit që jetojnë atje, është thjesht një zgjidhje praktike në një mjedis ku moti, distanca dhe gjeografia lënë pak hapësirë për zgjidhje konvencionale.
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