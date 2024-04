Spektaklin e së shtunës, prindërit e Romeos patën një takim surprizë për Heidin. Kaqka mjaftuar që banorët me të cilët aktori ka patur më shumë përplasje ditët e fundit, ta përmendin, komentojnë dhe ta ironizojnë.

Teksa ndodheshin në “living”, Meritoni sheh Romeon dhe Heidin teksa përqafohen dhe i ironizon duke u thënë: O familja Veshaj.

Çifti e kanë injoruar dhe kanë vazhduar ashtu të përqafuar. Ndërsa në një moment teksa Meritoni përmend deklaratën e bërë nga Heidi në “Ftesë në 5”, ku tha se nuk do të donte të jetonte me prindërit e Romeos derisa ata të njiheshin më mirë me njëri-tjetrin jashtë shtëpisë, aktori i kërkon të mos komentojë familjen tij.