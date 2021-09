Hapet për qarkullimin e automjeteve tuneli numër 5 në nyjen në sheshin “Shqipona”. Lajmi e dha ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, gjatë një inspektimi. Ministrja bëri me dije se lëvizja që hapet nga kjo e premte do të jetë definitive.

“Me hapjen e tunelit 5 sot, 3 do jenë funksionalë. Duhet theksuar që rrjedhja e trafikut që do të kemi sot, do të jetë ajo që do të qëndrojë përgjatë gjithë kohës. Kur të përshkojmë tunelin dhe të dalim nga ana tjetër do japim një pamje të saktë të lëvizjes së trafikut. I kërkojmë qytetarëve që të jenë të kujdesshëm që edhe të gjejnë hyrjen në tunele dhe të gjejnë hyrjen që ata duan të aksesojnë. Të ndjekin sinjalistikën dhe sugjerimet e policisë rrugore që do të jenë vendosur në të gjithë zonën. Të jenë më komodë me këtë mënyrë të re të trafikut”, tha Balluku.

Tuneli 5 do të mbajë trafikun që vjen nga Durrësi, për të dalë në Astir. Në këtë mënyrë lehtësohet edhe qarkullimi i automjeteve në hyrje të Tiranës

/a.r