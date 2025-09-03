Në pak minuta, pamja e qetë e këtij lokali në hyrje të parkut në qytetin e Korçës, kthehet në një skenë dhune që çoi në plagosjen me thikë të dy personave dhe më pas arrestimin e 10 të tjerëve.
Këto janë momentet e nisjes së konfliktit që u zhvillua më 31 gusht, ku duken dy nga personat e përfshirë të debatojnë me fjalë, duke tërhequr vëmendjen e klientëve dhe më pas të godasin njëri-tjetrin.
Pasi nis konflikti fizik, klientët lënë lokalin dhe e gjithë hapësira, nga njëri cep në tjetrin, kthehet në një shfaqje dhune ku sheh njerëz që godasin njëri-tjetrin me grushte e karrige.
Pasi sherri qetësohet pak në hapësirën e bar-kafes, shfaqen pamje të personave të përfshirë në konflikt që lëvizin me këmbë karrige në duar.
Policia tha se sherri ka nisur për motive të dobëta dhe për të arrestoi 10 persona, duke u ngarkuar atyre respektivisht akuza të vrasjes së mbetur në tentativë për dy plagosjet me thikë, plagosje të rëndë dhe të lehtë me dashje, shkatërrim të pronës, prishje të qetësisë publike dhe deklarim të rremë para oficerit të policisë gjyqësore.
