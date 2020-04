Grimieri i njohur shqiptar nga Kosova, Arbër Bytyqi, është transformuar në femër falë grimit.

Dhe në fakt transformimi është i dukshëm dhe i ka lënë të gjithë pa fjalë.

Rezultatin ai e ka bërë të ditur nëpërmjet fotove dhe videove publikuar në rrjetet sociale.

Në videon të cilën e ka publikuar në “TikTok”, grimeri shfaqet me një grim me nuancat e ngjyrës vjollce si dhe me një paruke poashtu ngjyrë vjollce.

“Arba është kthyer”, ka shkruajtur Arbër Bytyqi krahas videos.