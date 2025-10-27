Shqipëria ka hapur sot pavionin e saj në “Future Hospitality Summit 2025” në Dubai, duke tërhequr vëmendjen mes më shumë se 50 vendeve pjesëmarrëse.
Pavioni shqiptar, i titulluar “Albanian Soundscapes”, është kuruar nga Agjencia Kombëtare e Promovimit të Turizmit (AKPT) dhe Agjencia e Zhvillimit të Hoteleve dhe Turizmit (AZHT), dhe sipas minitrit Blendi Gonxhja “cilësohet si një nga më të bukurit dhe më të mëdhenjtë” në këtë panair ndërkombëtar.
“Koncepti i këtij pavioni tregon Shqipërinë nga ana më e bukur e historisë dhe kulturës sonë, përmes destinacioneve, projekteve arkitekturore dhe muzikës së gdhendur në vinil, që bashkon traditën, shpirtin e vendit dhe vizionin tonë për zhvillimin e turizmit dhe mikpritjes.”, shkruan ministi i cili shton se në kuadër të samitit, Shqipëria prezantohet si një histori suksesi dhe një ftesë për investitorët dhe vizitorët që duan të bëhen pjesë e zhvillimit të sektorit turistik shqiptar.
Ministri i Turizmit, Blendi Gonxhja, shprehu kënaqësinë e tij për punën e ekipeve që realizuan pavionin:
“Jam vërtet i lumtur që ekipet realizuan një pavion kaq të thjeshtë, të ngrohtë dhe përfaqësues, që flet për dashurinë me të cilën ne e mirëpresim çdo vizitor dhe partner.”
Leave a Reply