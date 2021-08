Fundi i luftës 20-vjeçare në Afganistan u shënua mbrëmë në mesnatë, pasi ushtari i fundit amerikan la tokën afgane. Ashtu sikurse kishte paralajmëruar SHBA u tërhoq nga Afganistani, duke respektuar afatin e vendosur më 31 gusht.

Menjëherë pasi ushtarët amerikanë ikën, talebanët u futën në aeroportin e Kabulit, duke marrë nën kontroll edhe këtë të fundit, të vetmin që nuk e kishin.

Nabih Bulos, korrespondent i Los Angeles Times, ndoqi një ekip luftëtarësh talebanë teksa eksploruan atë që duket se ishte avion i lënë pas nga tërheqja e forcave amerikane.

“Ne jemi këtu me talebanët ndërsa ata hyjnë në atë që ishte vetëm pak minuta më parë ishte një pjesë e kontrolluar nga amerikanët e aeroportit ushtarak. Tani ata kanë marrë kontrollin,” thotë ai para kamerës.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan . pic.twitter.com/flJx0cLf0p

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb

