Biznesmeni Gjergj Luca ka reaguar me një postim në rrjetet sociale lidhur me kundërshtimet ndaj investimeve të huaja në Shqipëri.
Në reagimin e tij, Luca shprehet se një pjesë e kundërshtarëve të projekteve të investimit po sillen sikur po i shpallin luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
“Me ushkur nëpër brekë e me pushkë druri i kemi shpallur luftë Amerikës pse do investojë në Shqipëri. Si trimat e Selfo Qorit bëjmë zhurmë të madhe në këtë vend të vogël…”, shkruan Luca.
Postimi i biznesmenit vjen në një kohë kur debati për investimet dhe projektet e mëdha në vend ka nxitur reagime dhe përplasje të forta mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të tyre. Luca është shprehur edhe më herët në favor të investimeve të huaja, duke i konsideruar ato si një mundësi për zhvillimin ekonomik të vendit.
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