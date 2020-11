“Sot është një ditë e mirë. Është më e lehtë të jesh prind këtë mëngjes. Karakteri ka shumë rëndësi. Të jesh një person i mirë, ka shumë rëndësi. Kjo është diçka shumë e madhe. Sot është një ditë e mirë pa diskutim. Nëse je mysliman, nuk ke pse shqetësohesh se Presidenti yt nuk të do këtu” tha ai.

If there’s one thing you watch today let it be this. These two minutes are incredible. https://t.co/c5DtuwTMcY

— Basit Mahmood (@BasitMahmood91) November 7, 2020