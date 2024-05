Çmimi i madh i Monakos në Formula 1 filloi me një aksident të frikshëm që në xhiron e parë. Red Bull i Sergio Perez u godit nga pas nga Magnussen (Haas), i cili nxori nga gara edhe shokun e tij të ekipit, Nico Hulkenberg.

Red Bulli i meksikanit u përplas dhunshëm me barrierat, duke u shkatërruar plotësisht. Ndërkohë, edhe dy makinat Haas u detyruan të mbyllnin garën, edhe pse me më pak dëmtime.

Fatmirësisht, pilotët dolën të padëmtuar./a.m.

These angles of Sergio Perez's crash during Lap 1 of the F1 Monaco Grand Prix

He was able to walk away from the wreck. pic.twitter.com/HiZjWCfTAE

— ESPN (@espn) May 26, 2024