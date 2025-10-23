Ministria e Brendshme serbe ka publikuar një video nga një operacion i koordinuar për të shpërbërë degët e të ashtuquajturës organizatë kriminale të “klanit Vračarski”, në të cilin u arrestua gjyqtari i Euroligës Uros Nikolic dhe në shtëpinë e tij u gjetën 250,000 euro.
Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria e Policisë Kriminale dhe Shërbimi i Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Europolin, autoritetet spanjolle dhe agjenci të tjera partnere, dhe me kërkesë të Prokurorisë për Krimin e Organizuar, arrestuan 10 persona në zonat e Beogradit dhe Shabacit, ndërsa tre persona të tjerë u arrestuan njëkohësisht jashtë vendit.
Midis të arrestuarve është edhe gjyqtari i basketbollit Uros Nikolic, i cili është aktiv në Ligën ABA dhe EuroLeague, gjë që shkaktoi reagime të forta në botën e sportit. Autoritetet publikuan video nga bastisjet dhe kontrollet në gjithsej 22 vende, ku siç raportohet u sekuestruan shuma të mëdha parash në valutë të huaj, ora luksoze, automjete luksoze, dhjetëra telefona të koduar dhe dokumente identifikimi të falsifikuara të shteteve anëtare të BE-së.
Organizata kriminale Vraçarci
Sipas mediave serbe, organizata kriminale në fjalë është e famshmja “Vračarci” e udhëhequr nga Nikola Vušović (i burgosur në Gjermani) dhe Uroš Piperski (i burgosur në Portugali), të cilët kanë kryer një sërë krimesh të rënda. Ndaj tyre po zhvillohen procedura penale në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme në Beograd për krime që lidhen me një organizatë kriminale. Sipas dosjes së çështjes, organizata dyshohet se ka kryer krimin e vrasjes së rëndë kundër V.P më 1 dhjetor 2018 dhe në vitin 2020, ka kryer tre tentativa vrasjeje të rëndë kundër N.A në vitin 2020 dhe, në tre raste në vitin 2020 dhe 2021, ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm.
Në të njëjtën kohë, anëtarët e një grupi të organizuar të lidhur akuzohen për kryerjen e vrasjes së rëndë më 18 qershor 2020 kundër KV, i cili ndërroi jetë nga plagët e marra më 12 korrik 2020. Çështja mbetet në vazhdim në sistemin serb të drejtësisë, me autoritetet që shqyrtojnë gjurmën e plotë të atyre që janë përfshirë gjatë periudhës përkatëse. Pas arrestimeve për organizatën kriminale, autoritetet serbe publikuan foto të asaj që u sekuestrua:
