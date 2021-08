Ernest Muçi ka hapur llogarinë e golave edhe në Champions League. Sulmuesi shqiptar ka shënuar sot për herë të parë në turneun më të rëndësishëm për klube, për t’i dhënë Legias një rezultat të rëndësishëm në transfertë ndaj Dinamo Zagreb.

Sulmuesi shqiptar, pas golit të shënuar në javën e parë të kampionatit polak me një gjuajtje nga distanca, ka përsëritur veten sot me një tjetër goditje të kalibruar nga jashtë zonës. I aktivizuar në minutën e 75-të të ndeshjes, kur rezultati ishte 1-0 për Dinamo Zagreb, atij iu deshën pak minuta për të dërguar sferën në rrjetë me një goditje tjetër të jashtëzakonshme që dërgoi sferën aty ku portieri kundërshtar nuk mund të arrinte.

Një gol që vlen shumë, pasi i dha Legias barazimin 1-1 në transfertë ndaj Dinamo Zagreb, një rezultat shumë i rëndësishëm për sfidën e kthimit ku do të tentohet pjesëmarrja në play-off të Champions League.

g.kosovari