Pas sulmit të përgjakshëm në zemër të Austrisë nga një person simpatizant i Shtetit Islamik, llogaria “Ku është Vota ime” postoi një video e cila pretendon se ajo që ndodhi në Vjenë është rezultat i Pan-Turqizmit.

Ndërkohë, Presidenti i Turqisë, Tajip Erdogan nxitoi të nesërmen e atentatit për të uruar dy turq që jetojnë në Vjenë, të cilët pretendohet se ndihmuan në shpëtimin e civilëve. Vetë Erdogan madje bëri një shfaqje komunikimi, duke u kërkuar atyre që të vazhdojnë të ndihmojnë austriakët. Sidoqoftë, siç zbulojnë gazetarët, dy “heronjtë” janë gjithashtu anëtarë të Ujqërve Gri, organizata supranacionaliste që u nxor jashtë ligjit në Francë disa ditë më parë. Siç shihet në foto, njëri prej turqve “heronj” mban veshje me mbishkrimin e “Ujqërve Gri”, një organizata paraushtarake neofashiste turke. Vrasësi 20-vjeçar Kujtim. F në Vjenë, me origjinë nga komuniteti shqiptar i Maqedonisë Veriore dhe shtetësi të dyfishtë u dënua, në Prill 2019, me 22 muaj burg për pjesëmarrje në një rrjet terrorist. Ai u gjet dhe u arrestua në Turqi pak para se të kalonte në Siri për t’u bashkuar me ISIS. I riu u arrestua pas një raporti nga nëna e tij, e cila e kishte deklaruar të zhdukur. Çfarë është organizata “Ujqërit Gri”

Është një lëvizje turke e ekstremit të djathtë e lidhur me Partinë e Lëvizjes Nacionaliste (MHP). Zakonisht përshkruhet si ultranacionaliste dhe neofashiste , është një organizatë rinore që është karakterizuar si paramilitare e MHP apo krahu militant. Anëtarët e saj mohojnë natyrën e saj politike. Krijuar nga koloneli Alparslan Türkeş në fund të viteve 1960, lëvizja u bë e njohur gjatë dhunës politike në fund të viteve 1970 në Turqi kur anëtarët e saj u përfshinë në luftë guerile urbane me aktivistë dhe militantë të majtë. Studiuesit e kanë përshkruar atë si një skuadër vdekjeje, përgjegjëse për shumicën e dhunës dhe vrasjeve në këtë periudhë.