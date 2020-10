Një prej tyre është edhe një personazh i prezantuar si kuzhinier Renato Mekolli, i cili prezanton një emision i cili përcjell te publiku një degjenerim televiziv.

E prezantuar si një garë kulinarie ‘Kuzhinën e ferrit”, ky emision shkel të gjitha normat e etikës mediatike në produktin televiziv që i ofron qytetarëve.

Së fundmi, drejtuesi i tij Renato Mekolli, ka sulmuar një vajzë me syze optike në emision me një gjuhë agresive duke i vendosur në vëmendje faktin që ajo ka probleme me shikimin.

Pavarësisht gjithë vështirësive me të cilat iu duhet të përballen në përditshmëri, individët me syze optike duhet të durojnë edhe etiketimet fyese dhe shpërthimet histerike të këtij individi në një televizon kombëtar.

“Farat e portokalli dhe limonit ca duan këtu, ju i lini kastile që të acarohem unë se se kuptoj. Ku janë detajet tuaja mo. Ku janë detajet o qorree, këtë salcën e pashë që në kuzhinë dhe thashë se do ta hiqje. Po as me syze nuk shikon. Imagjino mos të kishe syze”, i tha ai të resë e cila më pas shpërtheu në të qara me dënesë në dhomën e ndenjës.

“Unë kam pasur një gjysh të verbër dhe gjëja e parë që kam bërë kur kam lindur fëmijët është kontrolli i syve. Është e vetmja gjë që më prekin gjithmonë, sytë. Këtu është një ferr…”, u shpreh ajo ndërsa nuk mbante lotët.

Vetëm disa minuta më pas, një tjetër konkurrente është përlotur pas kritikave me nota fyese të Mekollit i cili përpos këtyre nuk ka ngurruar as tua bëjë të qartë:

‘Se nuk me rr*het fare për lotët tuaj’.

Por ndërsa formate të tillë janë importuar nga vende të tjera, Top Channel ende nuk di se si duhet të kopjojë ashtu siç duhet, duke tejkaluar çdo ekuilibrat për të mbajtur bashkë show-n, kritikën dhe etikën e një programi ku të rinjtë garojnë, përplasen, mësojnë por dalin prej tij të pa denigruar apo etiketuar për shkak të problemeve fizike.

Pavarësisht se këto programe nuk kanë thuajse asgjë për të promovuar, televizioni që pretendon të jetë më i madhi në vend, vijon të blerë audiencë duke i shitur publikut antivlera. (TemA)