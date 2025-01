Publikohen pamjet e momentit kur u ekzekutua me breshëri armësh ish-deputeti i opozitës në Kamboxhia, Lim Kimia.

Kimia i cili ka nënshtetasi franceze u vra në kryeqytetin e Tajlandës, Bangkok.

Në videon e publikuar në mediat e huaja dëgjohen të shtënat ndaj Kimian, ku sulmuesi kalon rrugën, hipën në motor dhe zhduket në drejtim të panjohur.

“Ekzekutimi gjakftohtë i ish-deputetit në rrugët e Bangkok ka të gjitha shenjat e një vrasjeje politike,” tha një përfaqësues i Azisë Human Rights Labor Advocates.

74-vjeçari Kimia ka ushtruar fusnionin e tij si deputet për 11 vite rresht.

CCTV footage shows the moment a former Cambodian opposition MP was shot dead opposite Wat Bowonniwet, Bangkok near Khao San Road. The shooter was waiting on a ️ before crossing the road to shoot Mr. Lim Kimya to death and fleeing on the ️. pic.twitter.com/RwWmD1MF3T

— ฿คຖgk๐k-฿๐y – หนุ่มบางกอก (@Bangkokboy17) January 8, 2025