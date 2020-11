Kryeministri Edi Rama ka “injoruar” Presidentit Ilir Meta teksa ky i fundit e përshëndeti në fund të ceremonisë në Vlorë me rastin e Pavarësisë së Shqipërisë.

ë njohur për konfliktin mes tyre, dyshja nuk i kanë lënë mëritë pas as për ditën e sotme, gjatë ceremonisë shpalljes së Pavarësisë në Vlorë.

Siç shihet edhe në video, pas përfundimit të ceremonisë Meta ngre dorën dhe përshëndet të pranishmit, mes tyre Gramoz Ruçin e Ramën.

Nderkohe qe kryeministri as qe ka levizur nga vendi, jo me te ngreje doren, dhe te dy me pas jane larguar ne drejtime te kunderta pas perfundimit te ceremonise!