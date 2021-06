Një ngjarje tronditëse është raportuar në Florida ditën e martën. Dy fëmijë të moshës 12 dhe 14 vjeçare u përfshinë në një shkëmbim zjarri me policinë pasi kishin ikur nga shtëpia, duke hyrë në një shtëpi tjetër dhe duke vjedhur disa armë.

Djali, i armatosur me një AK-47 dhe vajza e armatosur me një armë gjahu, qëlloi policinë e cila u përball me ta jashtë një shtëpie në Enterprise. Vajza u qëllua dhe u plagos nga policia pasi ajo u drejtoi një armë gjahu oficerëve dhe pasi iu nënshtrua një operacioni ishte në një gjendje të qëndrueshme në spital, sipas policisë.

Pamjet e kamerës së trupit tregojnë se si oficerët fshiheshin pas pemëve ndërsa fëmijët qëllonin me plumba drejt tyre. Klipi gjithashtu tregon momentin kur vajza u qëllua, e cila u mjegullua nga policia.

Sherifi Mike Chitwood shtoi se fëmijët ‘po dilnin për të vrarë policë’, raporton Reuters.

Autoritetet thonë se fëmijët ikën nga Shtëpia e Fëmijëve Florida United Methodist në Enterprise të martën pasdite. Disa orë më vonë, ata hynë në një shtëpi dhe kalimtarët raportuan se dëgjuan zhurmën e thyerjes së xhamit që vinte nga shtëpia dhe njoftuan policinë.

Oficerët rrethuan shtëpinë dhe u pritën me armë zjarri në drejtim të tyre. Pasi situata ishte zbutur, policia thotë se ata gjetën një armë, një armë gjahu dhe një AK-47, së bashku me një sasi të madhe municioni, brenda shtëpisë.

g.kosovari