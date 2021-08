Prej kohës këngëtarja e njohur Genta Ismajli është përfolur për një shtatzëni, por ajo gjithmonë e ka mohuar këtë fakt. Ka tentuar që ta mbajë të fshehtë për muaj me radhë, por tani është konfirmuar se ajo është në një pritje të ëmbël me partnerin e saj turk Usta Hysein.

Në një video të publikuar në TikTok, këngëtarja shihet me barkun e rrumbullakosur dhe e veshur me një bluzë të gjërë. Ky është fëmija i parë i Gentës dhe Ustës që me siguri do i ndryshoje jetën.

Nuk dihet gjinia e fëmijës, por do zbulohet shumë shpejt sepse Genta duket se është në muajt e fundit të shtatzënisë.

/a.r