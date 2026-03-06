Ish-ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, u shfaq e emocionuar dhe e përlotur në takimin e fundit me stafin e saj këtë të hënë, 6 mars.
Ajo i dorëzoi detyrën ministrit të ri, Enea Karakaçi, i cili siç theksoi ajo, e nisi karrierën e tij në këtë dikaster duke shërbyer si provë e aseteve që mban administrata publike.
Balluku e përmbylli rrugëtimin e saj me një porosi për stafin pasi shprehu të gjithë mirënjohjen për ta.
“Ashtu siç ju thashë rrugëtimit tonë të përbashkët këtu i vjen fundi, por jo vullnetit tonë të përbashkët për të punuar për vendin. Mbani mend diçka. Populli është padyshim më i mençuri nga të gjithë dhe thotë që gjuha kocka nuk ka, por thyen kocka. Populli thotë që fjalët lënë plagë dhe shenja, por populli thotë që fjalët i merr era në fund fare. Ato çka era nuk merr janë veprat, janë punët, janë ajo çka ju lini pas si trashëgimi nga pozicioni që ju mbani. Fjalët do i marrë gjithmonë era, ndërkohë që vepra dhe punët do ngelen aty. Ju jam mirënjohëse për të gjithë këtë rrugëtim që kemi bërë bashkë, ju falënderoj”, tha Balluku.
