Shokon gazetari Eraldo Harlicaj në studion e emisionit “Top Story” në Top Channel, teksa rrëfeu detaje në lidhje me skandalin ku u përfshi prifti At Nikolla Xhufka.

Gazetari tha se prifti ka kërkuar orgji dhe se janë 6 orë biseda që janë shumë të rënda.

Ndër të tjera Harlicaj theksoi se qëllimi nuk ka qenë të merrej me individin, pro me hipokrizinë e një njërit të fesë.

“Kemi marrë denoncim nga një person që solli bisedat. Ne ishim skeptikë, edhe kur u ballafaquam me mesazhet. Kemi pasur 5-6 orë materiale bruto, ku prifti na kërkoi edhe orgji. Qëllimi ynë nuk ishte të merreshim me individin. Ne donim të merreshim me hipokrizinë e një personi të fesë. Në jetën e tij bënte diçka tjetër.

Kam parë edhe reagimet e tij në rrjetet sociale në media, me akuza nga më të ndryshme, thotë se ka qenë montazh, gazetari është mashtrues, jemi paguar nga organizata. Por është krejtësisht e kundërta. Si mund të bëhet montazh i një personi që i bie kitarës. Ne mund ta çonim përtej këtë gjë, por nuk donim.”, tha gazetari.

/a.r