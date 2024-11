Qindra qytetarë kanë protestuar sot në Ulqin për vdekjen tragjike të Drita Tafës. Kjo e fundit ndërroi jetë për shkak të mjekimit të gabuar pas lindjes, në Spitalin e Barit.

Video e më poshtme tregon marshimin nën moton “Duam të vërtetën për Dritën”. Për shqiptaren në fjalë kanë protestuar jo vetëm patriotët e saj, por edhe qindra malazezë.

“In memory of Drita Tafa, a young mother who tragically passed away after childbirth due to alleged medical neglect at Bar Hospital in Montenegro. Thousands gathered in a peaceful walk, holding signs and demanding justice for her and improved care for mothers everywhere.… pic.twitter.com/YTrjoXGxTW

— Sami Flamuri (@SamiFlamuri) November 7, 2024