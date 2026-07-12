Gjatë fjalimeve të mbajtura para Kryeministrisë, një prej përfaqësuesve më të zëshëm të saj në shesh, e cilësoi pjesëmarrjen në koncert si një veprim për të cilin qytetarët duhet të mbajnë përgjegjësi penale, në rast se “Shqipëria e Re” merr pushtetin.
“Na kanë bërë një super nder sot ata që kanë shkuar te koncerti i Kanye West, sepse do t’ua marrim listën e emrave dhe, kur të vijë Shqipëria e lirë, do të bëjmë një ligj që do ta quajmë ‘ligji i sufllaqes’ dhe do t’i dënojmë të gjithë me nga një vit burg”, deklaroi ai.
Deklarata të tilla duket se shënojnë një tjetër zhvendosje në diskursin e protestës. Një lëvizje që nisi me kundërshtimin e projektit në Zvërnec, mbrojtjen e mjedisit dhe më pas me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë, tashmë po shoqërohet edhe me kërcënime të hapura ndaj qytetarëve që kanë zgjedhur të marrin pjesë në një aktivitet kulturor. Kjo ngre një pyetje thelbësore për natyrën e vizionit politik që propozohet: nëse kjo lëvizje synon ndërtimin e një “Shqipërie të Re”, a mund të ndërtohet ajo mbi idenë e hartimit të listave të qytetarëve dhe dënimit me burg për zgjedhjet e tyre personale?
Koncerti i Kanye West në Tiranë u shoqërua me debate dhe thirrje për bojkot, por deklarata për dënimin me nga një vit burg të pjesëmarrësve e zhvendos retorikën nga kundërshtimi politik i eventit te kërcënimi i drejtpërdrejtë ndaj qytetarëve që zgjodhën të merrnin pjesë.
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