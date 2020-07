Erida Baxho ishte e ftuar në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon.

Gjatë fjalës së saj, biondja bukuroshe tregoi se në rrjete sociale i vijnë shumë mesazhe.

Ndërsa zbuloi dhe mesazhin më të çuditshëm që ka marrë.

Erida thotë se një vajzë i ka shkruar që do të bënte gjithçka për të, do t’i lante çorapet dhe do t’i shërbente në çdo gjë që ajo do të kishte nevojë.

“Kam disa mesazhe shumë të çuditshme, më thonë të lëpimë këmbët, e kam si profesion dhe do ta bëja me shumë dëshirë për ty. Ja ta lexoj konkretisht, unë mund të jem shërbëtorja jote personale, mund të laj çorapet, mund të jem shërbëtorja dhe skllavja jote. Unë dua të bëj ç’të duhet ty”, u shpreh Erida.

g.kosovari