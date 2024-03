Një çift në Fier, ka zgjedhur që ditën e tyre të veçante të martesës, ta mbajnë mend përgjithmonë.

Nusja është marrë me helikopter dhe ndërsa zbret prej tij së bashku me dhëndrin, janë përshëndetur me brohoritma nga të gjithë dasmorët, por edhe nga banorë të zonës, të cilët janë mbledhur pranë helikopterit, shumë kurioze.

Çifti ka zgjedhur që helikopteri të jetë me ngjyrë të kuqe si simbol i dashurisë së tyre.