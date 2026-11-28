Disa efektivë kanë mbetur të lënduar nga përplasjet mes tyre dhe qytetarëve këtë mesditë në kryeqytet. Në pamjet e Shekullit duket një prej efektivëve të lënduar, ndërsa më herët disa prej tyre u panë në flakë pas molotovëve të hedhur nga protestuesit.
Në përleshjen e sotme mbetën të lënduar disa qytetarë, të cilët u dërguan me urgjencë në spital.
Protestuesit prej afro një ore po sulmojnë me gurë dhe molotovë policinë, teksa forcat e rendit u përgjigjën me ujë dhe gaz lotsjellës. Ndërkohë që Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” është kthyer në një skenë lufte.
Kjo protestë është thirrur në përvjetorin e 114-të të Pavarësisë së Shqipërisë, teksa tubimit i është bashkuar edhe PD.
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