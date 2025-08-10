Një video tronditëse e publikuar nga aktivistja iraniane Masih Alinejad tregon momentin kur një burrë në Iran shkelmon brutalisht një grua, vetëm pse nuk mbante hixhab, duke e hedhur përtokë me forcë.
Pamjet, të kapura nga një kamerë sigurie, tregojnë burrin e panjohur të veshur me pantallona kamuflazh teksa afrohet me dy gra që po ecnin në trotuar. Në një akt të paprovokuar dhune, ai shkelmon njërën prej tyre dhe largohet menjëherë nga vendi i ngjarjes, ndërsa gruaja rrëzohet dhunshëm në tokë.
Aktivistja Alinejad, e cila jeton në SHBA dhe është një nga zërat më të fortë për të drejtat e grave në Iran, shpërndau videon në rrjetet sociale, duke e komentuar:
“Kjo është siguria që demokracia iraniane u ofron grave.”
Ngjarja ka shkaktuar zemërim të gjerë në rrjetet sociale dhe te komuniteti ndërkombëtar, duke rikthyer vëmendjen mbi presionin ndaj grave në Iran dhe dhunën e institucionalizuar kundër atyre që sfidojnë ligjet e detyrueshme për mbulimin.
In Iran, a man kicked a woman in the street for walking without a hijab.
The passerby was outraged by her appearance and decided to punish her. pic.twitter.com/BXniqntEm4
— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2025
