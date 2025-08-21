Një ndeshje e Copa Sudamericana mes Independiente-s dhe Universidad de Chile u ndërpre mbrëmjen e së mërkurës në Buenos Aires, pasi shpërthyen përleshje të dhunshme mes tifozëve. Dhuna ka lënë pas dhjetëra të plagosur, ndërsa një tifoz nga Kili ndodhet në gjendje kritike pasi ra nga pjesa e sipërme e tribunës në stadiumin Estadio Libertadores de America.
Universidad de Chile konfirmoi se 19 tifozë të saj janë shtruar në spital, ndërsa 97 janë arrestuar – edhe pse mediat argjentinase raportojnë se numri i të ndaluarve kalon 300 persona, shkruan A2 CNN.
Përplasjet nisën gjatë pushimit të ndeshjes, kur nga sektori i miqve u hodhën sende të rënda, pjesë betoni, madje edhe tualete e lavamanë – në drejtim të tribunës së tifozëve vendas. Situata doli jashtë kontrollit në pjesën e dytë, kur tifozë të Independiente-s depërtuan në sektorin e kundërshtarëve, duke i sulmuar dhe detyruar të largoheshin.
Presidenti i Kilit, Gabriel Boric, reagoi ashpër: “Asgjë nuk justifikon një linçim. Ajo që ndodhi në Avellaneda është e turpshme, nga dhuna mes tifozëve te papërgjegjshmëria organizative. Drejtësia duhet të përcaktojë fajtorët.”
Ndërsa drejtuesit e të dy klubeve akuzuan njëri-tjetrin për përgjegjësinë, Conmebol njoftoi anulimin e përfundimtar të takimit për mungesë garancish sigurie. Çështja tashmë i është kaluar organeve disiplinore të federatës.
Mesazhi më i fortë erdhi nga futbollisti kilian i Independiente-s, Felipe Loyola: “Kjo dhunë është e patolerueshme. Jam i shokuar. Ky nuk është futboll, sporti nuk është dhunë.”
