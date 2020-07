Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka qenë sot në Farkë ku ka nisur rindërtimi i banesave individuale të shkatërruara nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit që lamë pas.

Rama premton se shumë shpejt do të nis rindërtimi i 150 banesave të tjera në Tiranë.

“#TiNukDoJeshKurrëVetëm

RINDËRTOJMË BASHKË

VENDOSIM TULLËN E PARË QË DO TË PASOHET NGA MILIONA E MILIONA TË TJERA, DERI NË FUND TË RINDËRTIMIT TË TË GJITHA BANESAVE TË RRËNUARA NGA TRAGJEDIA E 26 NËNTORIT TË SHKUA

#DerinëFund #PAPUSHIM

Farkë – Nis rindërtimi i banesave individuale pas tërmetit të 26 nëntorit

Në Tiranë jemi gati me 200 banesat e fazës së parë, e shumë shpejt do të nisim me 150 shtëpi të tjera, e të tjera me radhë, deri në tullën e fundit

#NETHEMIATËQËBËJMË #BËJMËATËQËTHEMI”, shkruan kryeministrie Rama.

