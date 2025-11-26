Gjatë një mbledhje të strukturave të PD të degës së PD, Kamëz- Paskuqan, të zhvilluar pasditen e kësaj të mërkure, ku merrte pjesë Sekretari i Përgjithshëm Flamur Noka dhe deputetja Albana Vokshi, ka patur debate të ashpra.
Anëtarë të kryesisë së degës kanë kërkuar llogari se përse baza e partisë nuk pyetet më për asnjë gjë. Një anëtare e PD i ka kërkuar llogari për mashtrimin me Primaret, mungesën e analizës pas humbjeve të zgjedhjeve, etj. Por Noka me arrogancë ka tentua që të mos e lejoj të flasë dhe këtu ka nisur një debat i ashpër.
Në videon e mëposhtme demokratja dëgjohet teksa shpreh një indinjatë të thellë ndaj drejtuesve në qendër të PD, por ajo mori një përgjigje arrogante nga Noka.
Më pas ajo dëgjohet që t’i drejtohet Nokës se prej tij nuk do të qëndronte asnjë sekondë në këtë parti, por është aty prej kontributeve që ka dhënë.
Noka shikohet teksa i tregon derën zonjës, duke mos patur asnjë lloj interesi për ta dëgjuar.
Leave a Reply