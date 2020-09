Duhet të ishte dita e De Biazit, por nuk qëlloi kështu. Ish-trajneri i Kombëtares bëri debutimin e tij në stolin e Azerbajxhanit. Azerët luanin në shtëpi kundër Luksemburgut, takim i vlefshëm për Ligën e Kombeve në Kategorinë C.

Azerbajxhani e nisi mirë pjesën e parë pasi shënuan në minutën e 43-të me anë të Sheydaev,ndonëse në të 26-të lojtari Emreli la ekipin me 10 lojtarë. Në pjesën e dytë Luksemburgu mori frenat e lojës dhe goli i barazimit erdhi në minutën e 48-të me Krivotsyuk (autogol) dhe në të 72-tën Rodrigues ja doli të kalonte Luksemburgun në avantazh.

Në përballjet e tjera, Anglia, triumfoi me vështirësi përballë Islandës në transfertë, falë golit të Stërling në minutën e 90-të nga pika e bardhë e penalltisë. Vlen të theksohet se vendasit humbën një penallti në minutën e 93-të, me anë të Bjarnanson.

Ndërkohë në 2 sfidat e tjera, Mali i Zi triumfoi në transfertë ndaj Qipros 0-2. Fitore e rëndësishme në transfertë edhe për Gjeorgjinë ndaj Estonisë me rezultatin 0-1.

QIPRO – MALI I ZI 0-2

Jovetiç 60′ , 73′

ESTONI – GJEORGJI 0-1

Katçarava 32′

ISLANDË-ANGLI 0-1

90′ (p) Sterling

MAQEDONIA E VERIUT-ARMENI 2-1

5’ (p) Alioski, 38’ (p) Nestorovski / 90’+4’ (p) Barsegian

g.kosovari