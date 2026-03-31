Sytë e të gjithë shqiptarëve janë sot në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ të Prishtinës, aty ku në orën 20:45 nis finalja play-off mes Kosovës dhe Turqisë. Ndeshja teke do vendos se cila mes dy skuadrave do jetë pjesë e Grupit D të Botërorit. Vetëm dhjetë vite pas pranimit në FIFA dhe UEFA, Kosova sheh një nga arritjet më të mëdha në futboll, teksa grupet e Kupës së Botës do ishin realizimi i një ëndrre të kahershme për ‘Dardanët’.
Kosova do ketë një mbështetje të madhe sot, ndërsa stadiumi “Fadil Vokrri” duket shumë i vogël për kërkesat e shumta për bileta. Diçka më pak se 14 mijë tifozë do jenë në stadium, ndërsa 700 prej tyre janë nga Turqia. Edhe pse pa bileta, mijëra tifozë kanë udhëtuar edhe nga Shqipëria drejt Prishtinës, duke treguar një mbështetje për vëllezërit që mund të shkruajnë historinë.
Sa i takon formacionit, trajneri Foda nuk pritet të bëjë shumë ndryshime nga ndeshja e fundit. Me skemën 5-3-2 që mund të kthehet edhe në 4-4-2, bie në sy sulmi shumë i mirë me Muriqin e Mallorcas dhe Fisnik Asllanin e Hoffenheim.
View this post on Instagram
Kosova sot i ka mbledhur të gjithë djemtë e shpërndarë ‘në fole’, aty ku rrënjët flasin dhe historia është vetëm një faqe larg kapitullit më të ndritur të saj. “Nëse kualifikohemi, kjo do jetë festa më e madhe pas Pavarësisë”, u shpreh Muriqi, dukshëm duke shprehur rëndësinë e ndeshjes.
Festimet kanë nisur. Sheshi është mbushur plot dhe mijëra shqiptarë nga Shqipëria dhe Kosova me flamujt e dy shteteve, po brohorasin, këndojnë e kërcejnë.
Interesi ka qenë i madh, teksa shqiptarët i sheh me veshje patriotike, tupana dhe flamuj kombëtar. Mes tyre nuk mungojnë as tifozët e Turqisë dhe deri në këto momente nuk raportohet për incidente. Çdo rrugë në Prishtinë duket se është në festë, me ndeshjen që nis në orën 20:45 në stadiumin ‘Fadil Vokrri’.
‘Dardanët’ kanë mundësinë që me fitoren kundër Turqisë të jenë në grupet e Kupës së Botës 2026.
Leave a Reply