Manchester City i Pep Guardiolës regjistroi një barazim dramatik 2-2 ndaj Brentford. Një gol në minutën e 92-të i shënuar nga Norgaard i hoqi nga duart triumfin “Qytetarëve”.

Kjo gjë nuk është pritur aspak mirë nga trajneri Guardiola, i cili bëri një reagim aspak normal ndaj portierit Ortega në fundin e sfidës.

Gjithsesi trajneri u përpoq ta kontrollonte disi veten, ku herë pas here e përqafonte portierin, pavarësisht se shfaqtë dukshëm pakënaqësitë, ndaj tij.

Pep Guardiola GOES OFF at Stefan Ortega after Manchester City blew a two-goal lead

