Këngëtarja Sheila Haxhiraj dhe modeli e sportisti Kledi Hysa njëkohësisht edhe ish-banorët e “Big Brother VIP” janë kapur mat duke u puthur në rrugë. Ata janë filmuar ditët e fundit së bashku, ku duken shumë të afërt dhe duket se e shijojnë praninë e njëri-tjetri dhe videoja tashmë po bën xhiron e rrjetit.

Sigurisht nuk përjashtohet mundësia se Kledi dhe Sheila janë duke bërë ndonjë bashkëpunim apo duke xhiruar ndonjë projekt, pasi ata nuk kanë deklaruar ende asgjë rreth kësaj situate.

Sheila nuk ka folur për jetën e saj sentimentale, por histori e Kledit me modelen gjermane, Haula-n , u bë e famshme brenda shtëpisë dhe jashtë saj.

I ftuar në Fun Club ai disa kohë me parë është shprehur:

‘’Unë vazhdoja me Haulën, pata atë gjendjen dhe më ka ndihmuar sepse e pashë çfarë karakteri ka. Janë rrethanat të gjitha bashkë. Nuk kam shkuar në Big Brother që të kthjellohem, thjesht më ka ndihmuar. Kur të shkoj në Austri e ta takoj, do flas me të se ka nevojë dhe ajo. Do ishte fake po të thoja që jam me të ose të shoh mos gjej ndonjë femër në Shqipëri, jo. Femra ka gjithmonë nevojë për respekt dhe e vlerësoj kaq shumë. Haula si njeri e vlerësoj shumë dhe meriton edhe ajo respektin e vet.”

Edhe pse nuk janë më pjesë e shtëpisë Kledi dhe Sheila kanë qenë shpesh të ftuar në live shoë apo “Fan Club” për të diskutuar rreth rrjedhës së lojës së banorëve të mbetur.

Veçanërisht Sheila dhe Kledi duket se kanë krijuar një miqësi të mirë, pasi përveç vendeve ku janë të ftuar së bashku, ata zhvillojnë shpesh dhe “Instagram Live” ku diskutojnë rreth polemikave në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, apo hedhin foto bashkë nga i njëjti ambient./m.j