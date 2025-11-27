Një video që tregon një shofer autobusi që mbante tifozë të Antalyasporit duke lënë timonin ndërsa automjeti është në lëvizje dhe duke kërcyer për disa sekonda ka shkaktuar trazira në Turqi.
Në videon nga udhëtimi i tifozëve të Antalyasporit në Konya, shoferi duket se është ngritur nga vendi i tij dhe po kërcen ndërsa autobusi lëviz me shpejtësi.
Edhe pse videoja u shkarkua nga rrjetet sociale të tifozëve të ekipit turk të cilët e regjistruan atë, ajo mori vëmendjen e policisë së Antalyas.
Shoferi u soll në stacionin e policisë për të dhënë shpjegime dhe u ndoq penalisht për drejtim mjeti të rrezikshëm dhe për mosvendosje të rripit të sigurimit.
Antalyaspor taraftarını Konya’da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförü, seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadı.pic.twitter.com/fXEbJBZ5Qf
— Onedio (@onedio) November 27, 2025
