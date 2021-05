Zenuni dhe Vjollca kanë qenë të ftuar në rubrikën “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ku treguan se prej 5 vitesh ata kanë probleme me njëri-tjetrin dhe shkak është bërë një borxh goxha i madh që Zenuni i ka dhënë kushëririt të parë.

Bëhet fjalë për 36 mijë Euro, që ai ia ka dhënë me mirëbesim për shkak të marrëdhënies së ngushtë që kanë pasur me njëri-tjetrin. Kushëriri nuk ia ka larë borxhin akoma dhe sot dhe për këtë arsye, Vjollca dhe dy djemtë e braktisën atë.

Djemtë jetojnë në Itali, ndërsa Vjollca jeton në shtëpinë e re që vëllezërit kanë ndërtuar, kurse Zenuni jeton në shtëpinë e vjetër e cila ka kushte shumë të vështira dhe nuk është aspak e banueshme.

Vjollca është e prerë në vendimin e saj dhe nuk dëshiron të kthehet me Zenunin sepse ajo po e shijon jetën e vetme, ku nuk mungojnë as qejfet, as të dalat në kafe me shoqet, gjë që Zenuni më parë nuk ia mundësonte dot.

Vjollca: Shiko si po më dridhen duart.

Eni Çobani: Po edhe ai po qan.

Vjollca: Të qajë dhe le të plasë, unë po qaj vetë, po më qajnë kalamajtë atje.

Ardit Gjebrea: Këtu nuk jam dakort.

Eni Çobani: Vjollca ke burrin e 45 viteve përballë, nuk mundet që t’i të mohosh çdo gjë. Ti ke kaluar probleme si çdo familje, me burrin, me fëmijët.

Vjollca: Unë jam si gocë e re, nuk dua t’ja di për të. Ç’e dua unë atë, vetëm për ta larë, vetëm për ta shpëlarë?

Eni Çobani: Po detyrat e gruas po bën ti.

Vjollca: Jo unë dua të bëj një dorë jetë, të jetoj mirë, çantën në krahë, pi kafen në lokal, kokrrën e qejfit.

Ardit Gjebrea: Kokrra e qejfit për të pirë vetëm një kafe?

Vjollca: Të pi kafe, të dal shëtitje, të dal në Tiranë.

Zenuni: Unë e bëra gabimin s’ka faj ajo.

Ardit Gjebrea: Është kohë korone, nuk është edhe aq kollaj për të dalë, kështu që më mirë me burrin.

Vjollca: Nuk më ka kapur korona, gjilpërën e bëra.

Zenuni: Unë kam ardhur për t’i dhënë dorën ose kjo për të më dhënë dorën që të pajtohemi, të bëjmë paqe.

Vjollca: Të ta jap unë ty këtë dorë që shiko se si është? Është gjynah që dora ime të takojë dorën tënde.

Në fund të seancës së ndërmjetësimit, Vjollca u detyrua që t’i japë dorën Zenunit por u shpreh se zemra nuk ia ndjeu aspak, duke na lënë të nënkuptojmë se ajo nuk dëshiron që të jetojë më me Zenunin.