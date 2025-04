Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Sali Berishën pas gafës së këtij të fundit në një takim me një biznes fasonerie në Durrës ku tha se dividenti do të taksohet me 10 për qind.

Teksa po fliste për premtimet, një biznesmen ndërhyri duke i thënë “Po si 10%, është 8%… duhet ta hiqni”.

Kreu i qeverisë ka ndarë këtë moment në facebook, shoqëruar edhe me një buf, ndërsa ka shkruar: “Ndizu fiku llampa e shkretë…”